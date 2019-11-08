Личный бюджет

Правильное использование денег позволяет их приумножать. Аналитик, возглавляющий руководство аналитического департамента Международного финансового центра

считает основным условием накопления наличие у человека свободных денег.

Роман Блинов отметил, что граждане не в состоянии накапливать большие сбережения из-за снижения уровня своих доходов. Каждый должен понимать, для чего именно он откладывает деньги. Накопительство без цели приведет к неудаче.

Самым простым способом работы с накоплениями является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). В последние годы на Московской бирже отмечается бум таких брокерских счетов. Другим решением могут стать инвестиции в квартиры. Однако следует помнить, что рынок недвижимости не всегда растет, а фондовый рынок сложен и малопонятен, заключил Блинов.

Ранее глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал данные о росте закредитованности среднего класса в России. По его словам, большинство россиян со средним доходом имеют нерешенные проблемы с жильем, поэтому все свои деньги они направляют на покупку недвижимости. При этом не следует упускать из внимания и навязанную культуру потребления.

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