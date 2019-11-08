Личный бюджет
Копите капитал самостоятельно
Аналитик дал рекомендации россиянам по эффективному вложению денежных средств..
Правильное использование денег позволяет их приумножать.
Аналитик, возглавляющий руководство аналитического департамента Международного
финансового центра
считает основным условием накопления наличие у человека свободных денег.
Роман Блинов отметил, что граждане не в состоянии накапливать большие сбережения из-за снижения уровня своих доходов. Каждый должен понимать, для чего именно он откладывает деньги. Накопительство без цели приведет к неудаче.
Самым простым способом работы с накоплениями является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). В последние годы на Московской бирже отмечается бум таких брокерских счетов. Другим решением могут стать инвестиции в квартиры. Однако следует помнить, что рынок недвижимости не всегда растет, а фондовый рынок сложен и малопонятен, заключил Блинов.
Ранее глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал данные о росте закредитованности среднего класса в России. По его словам, большинство россиян со средним доходом имеют нерешенные проблемы с жильем, поэтому все свои деньги они направляют на покупку недвижимости. При этом не следует упускать из внимания и навязанную культуру потребления..
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