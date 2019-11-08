"Первое – это тема ответственности за врачебные ошибки, то есть это вопрос, который касается наших врачей, наших докторов. Там явно было совершенно выдернуто из контекста, не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки", – цитируют Дмитрия Пескова СМИ. Он подчеркнул, что президент говорил о чувстве ответственности у врачей за ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности.

"Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то усилениях и ужесточении, конечно же, речь не шла и не могла идти", – сказал он.

Как сообщали СМИ, в конце октября на встрече с жителями калининградской области Путин не стал исключать, что наказание для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности, могут ужесточить. Президент отметил, что сейчас этим правом обладает Росздравнадзор, также такая система должна быть создана в системе ОМС.

Также президент заявил, что считает недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту "Здравоохранение".



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