16 ноября при поддержке столичного департамента спорта в "Лужниках" пройдет международный турнир по скейтбордингу Moscow Skateboarding Open 2019. На Малой спортивной арене соберутся российские и иностранные райдеры, чтобы побороться за звание лучших из лучших и порадовать гостей зрелищным шоу.

Соревнования являются продолжением традиций московских этапов мировой серии World Cup Skateboarding (WCS), которые проводились в Москве с 2013 года, и объединяют крупнейшие и самые престижные скейтбордические мероприятия мирового сезона.

В этом году основной темой дизайна Moscow Skateboarding Open 2019 станет кино, отражающее отечественную культуру и составляющее образ нашей страны в международном пространстве. Красной нитью, проходящей через весь турнир, в этом году будет тема видео, которая станет отличительной чертой мероприятия на фоне других международных соревнований по скейтбордингу.

Соревнования в Москве – это всегда звездные имена мирового скейтбординга. В этом году в составе участников заявлены лучшие иностранные скейтеры: американский скейтер и художник, райдер Krooked, Mob, Indy и Bones Swiss Себастиан Уолкер, прославившийся своим креативным стилем катания и нестандартным подходом к выбору препятствий; бразилец Роджер Силва, AM-райдер команды Jart Skateboards, показывающий техничнейший скейтбординг на уличных и парковых препятствиях; француз Бенжамин Гарсиа, ранее выступавший за сборную Франции, в прошлом месяце пополнивший ряды "про" немецкого бренда EMillion Skateboarts; Адриен Булар – еще один французский скейтбордист, участник мировых и европейских соревнований. В прошлом году Адриен поразил скейтборд-сообщество своей видеопартией для Jart Skateboards, а особенно своим backside tailslide-ом по легендарному рейлу с 20 ступенек El Toro.

В субботу конкуренцию зарубежным райдерам составят отечественные звезды скейтбординга: Егор Кальдиков, Михаил Степанов, Роман Иванов, Давид Газиев и Яков Кан, стремительно набирающий обороты молодой райдер из Нижнего Новгорода.

Гостей ждут крутая атмосфера, трюки, шоу и море адреналина!

14:00–16:00. Полуфинал в мужском зачете для райдеров, занявших с 1-го по 10-е места по итогам квалификации, а также для приглашенных райдеров.

17:00–17:35. Финал в женском зачете для райдеров-девушек, занявших 1–5-е места в квалификации.

18:00–18:55. Финал в мужском зачете для 10 райдеров, занявших 1-10-е места в полуфинале.

19:00– 19:10. Награждение призеров.

В фойе Малой спортивной арены будет работать скейт-маркет, где гости смогут познакомиться с новинками индустрии и приобрести понравившиеся вещи.

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