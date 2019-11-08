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Происшествия
ГИБДД cпешит на помощь
Удушье грудного ребенка без участия полицейских могло закончиться трагически..
В Подмосковье сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу мать с грудной девочкой, у которой возникли проблемы с дыханием.
Полицейские перекрыли встречное движение, образовав свободный "коридор" для проезда машины с ребенком.
В пресс-службе областного главка МВД отметили, что благодаря грамотным действиям сотрудников полиции девочке вовремя была оказана медицинская помощь.
Ребенка поместили в реанимацию, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее в Одинцове трехлетняя девочка выжила после падения с 17-го этажа. Ее госпитализировали со множественными травмами..
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