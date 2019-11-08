Здесь интересно

12 и 13 ноября в российской столице пройдет медиафорум «Вклад журналистов и блогеров в межкультурный диалог», организованный Молодежной ассамблеей народов России «МЫ - РОССИЯНЕ» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Официальное открытие медиафорума состоится 12 ноября в 11:00 в Московском доме общественных организаций. В этот день молодые блогеры, журналисты, студенты - будущие культурологи и этнографы смогут посетить мастер-классы экспертов форума по теме межкультурной коммуникации в медиапространстве.

С рекомендациями для них выступят топовые блогеры и успешные журналисты, пишущие на межэтническую тематику, SMM-специалисты.

Так, заинтересованный слушатель сможет получить необходимый инструментарий по грамотному и эффективному продвижению аккаунтов в интернет-ресурсах, узнать о новых и перспективных форматах освещения проектов, овладеть методиками привлечения аудитории из социальных сетей, научиться монетизировать свои публикации в интернет-пространстве.

13 ноября на площадке Общественной палаты России выступят эксперты федерального уровня. Пройдут мастер-классы представителей президентского Совета по межнациональным отношениям, Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Гильдии межэтнической журналистики. Также во второй день медиафорума состоятся встречи с ведущими специалистами маркетинговых и SMM-агентств. Продолжит работу и лаборатория трэвел-блогинга, в рамках которой популярные авторы помогут начинающим выстроить свой личный бренд, расскажут, как писать короткие, но содержательные посты, как зарабатывать, размещая свои публикации в интернете.

На торжественном закрытии медиафорума, которое состоится в 15:30, будут подведены итоги всероссийского конкурса творческих работ «В ТЕМЕ!», посвященного межкультурному диалогу. Победители будут объявлены в номинациях: лучший пост, лучший видеоролик, лучшая фотография и лучший медиапроект.

В дискуссии примут участие известные продюсеры, PR-эксперты, и, конечно, блогеры, популярные в молодежной среде.



Место и время проведения:

12 ноября – Московский дом общественных организаций (4-й Вешняковский проезд, д.1 к.1.). Торжественное открытие – 11:00. Работа медиафорума – 11:00-17:00

13 ноября - Общественная палата России (Миусская площадь, 7, стр. 1.) Работа медиафорума – 11:00-17:00. Торжественная церемония закрытия в 15:30.

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