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Здесь интересно
Космосу будущего посвящена экспозиция в музее космонавтики
Взгляд человечества всегда был устремлен в Космос. На выставке представлена ег виртуальная модель..
7 ноября Музей космонавтики и Институт медико-биологических
проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) представил посетителям экспозицию
выставки о будущих межпланетных полетах «Земля - Луна - Марс… Остаться в
живых!».
На выставке в Музее космонавтики можно виртуально побывать на Марсе и Луне. Прежде чем лететь к другим планетам, человечеству важно знать, что оно сможет вернуться домой, на Землю.
Главные опасности межпланетных перелетов - длительное влияние на организм космонавта невесомости и космической радиации, психологические проблемы адаптации и изоляции.
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