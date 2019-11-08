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Здесь интересно

Космосу будущего посвящена экспозиция в музее космонавтики

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Космосу будущего посвящена экспозиция в музее космонавтики

Информационный Центр Правительства Москвы 08 ноября 2019г., 17:17

Взгляд человечества всегда был устремлен в Космос. На выставке представлена ег виртуальная модель.

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7 ноября Музей космонавтики и Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) представил посетителям экспозицию выставки о будущих межпланетных полетах «Земля - Луна - Марс… Остаться в живых!».

На выставке в Музее космонавтики можно виртуально побывать на Марсе и Луне. Прежде чем лететь к другим планетам, человечеству важно знать, что оно сможет вернуться домой, на Землю.

Главные опасности межпланетных перелетов - длительное влияние на организм космонавта невесомости и космической радиации, психологические проблемы адаптации и изоляции.

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