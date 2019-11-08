Автомагистраль

Заместитель председателя Совета Федерации Николай ознакомил парламентариев с идеей о предоставлении скидок по ОСАГО водителям, которые соблюли правила дорожного движения.

Рассмотрение этого вопроса прошло на парламентских слушаниях по развитию системы обязательного страхования транспортных средств. Необходимо прикладывать усилия для достижения индивидуаоизации страхового приоритета по ОСАГО. По мнению сенатора, с помощью такой меры аккуратные водители перестанут компенсировать "недостойную езду" некоторых автомобилистов.

С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.

Вице-премьер России Максим Акимов также предложил разработать систему поощрений для стимулирования водителей к аккуратной езде. Он объяснил, что идею могут реализовать с помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства.

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