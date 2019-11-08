Будем здоровы

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору хлеба в магазинах. Продукцию следует выбирать без вмятин и трещин, а также не забывать о сроке годности продукции.

В ведомстве напомнили, что форма хлеба должна быть правильной, без видимых дефектов. На этикетке обязательно должны указываться дата изготовления и срок реализации продукции. Белый хлеб считается свежим в течение суток с момента выпекания, а ржаной – на протяжении 36 часов.

При покупке хлеба следует обращать внимание на условия хранения: соблюдение правильного температурного режима и уровня влажности. Лучше всего хранить хлеб в тканевых мешочках или хлебнице. В полиэтиленовых пакетах хлеб портится намного быстрее.

Роспотребнадзор рекомендует покупать хлеб в крупных магазинах, где созданы все необходимые условия для хранения продукции. Предпочтение лучше отдавать продукции, изготавливаемой на местных фабриках.

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