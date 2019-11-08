Московская сцена

Углубленный взгляд режиссера на окружающую героев спектакля действительность сменился на более детальное изучение чувств самих персонажей.

Оба хотят от женщины любви. Каждый из них трактует это чувство по-своему.

Интерес позволяет забыть о неприятии, а нежность поглощает гнев. В результате конфликт трансформируется и преобразуется в состояние влюбленности.

И это даже не трактат о любви, а всего лишь фрагмент обычной жизни людей.

Спектакль «Пришел мужчина к женщине», с которого начинался театр «Школа современной пьесы» вернулся в его репертуар.

Студенты театральных вузов - актеры региональных театров собрались, чтобы поздравить любимый театр с возвращением легендарного спектакля. С него началась история Школы современной пьесы. Все атрибуты праздника - на небольшом пятачке перед входом на сцену «Эрмитаж». Новую постановку ждали, а теперь желают ей долгой и счастливой жизни.

У окна, за которым слышны радостные возгласы, смех, встречаются авторы этого спектакля - драматург и режиссер Семен Злотников и Иосиф Райхельгауз. Им есть, что вспомнить – не только овации, но и запреты пьесы.

«Полковники, генералы, пенсионеры написали письмо, что она безнравственна. Сегодня это самая целомудренная, самая нравственная пьеса», - говорит Семен Злотников.

Пьеса «Пришел мужчина к женщине» уже стала классикой. Она идет и в России, и в Европе. Главную роль в разное время играли Любовь Полищук, Людмила Гурченко, Ирина Алферова.

Сейчас - Мария Порошина, а ее партнером по сцене стал Алексей Гнилицкий. Они рассказывают простую житейскую историю, понятную всем.

«Пришел мужчина к женщине, ну что им делать? Один хочет любви, и второй хочет любви. Каждый этот процесс воспринимает по-своему, и в этом конфликт», - объясняет Алексей Гнилицкий, актер.

Неприятие сменяется интересом, гнев – нежностью, и возникает влюбленность. Так было и в том спектакле, который шел 30 лет назад.

Только тогда иначе были расставлены акценты.

«У меня все время на заднем плане шел Первый съезд народных депутатов, там все время выступали и т.д. и т.п. Меня интересовала ситуация на улице, меня интересовал контекст - что в то время пишут, что говорят и что носят, чтобы все было узнаваемо. А сейчас я понял, что все это не имеет никакого значения», - делится Иосиф Райхельгауз, режиссёр.

И поэтому Иосиф Райхельгауз перенес действие в 70-е, чтобы еще раз напомнить о том, что время идет, все меняется и только законы, по которым развиваются отношения мужчины и женщины, остаются неизменными.

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