Московская сцена
Тридцать лет спустя
Постановка пьесы "Пришел мужчина к женщине" заставляет зрителя невольно иначе взглянуть на любовь..
Углубленный взгляд режиссера на окружающую героев спектакля
действительность сменился на более детальное изучение чувств самих
персонажей.
Оба хотят от женщины любви. Каждый из них трактует это чувство по-своему.
Интерес позволяет забыть о неприятии, а нежность поглощает гнев. В результате конфликт трансформируется и преобразуется в состояние влюбленности.
И это даже не трактат о любви, а всего лишь фрагмент обычной жизни людей.
Спектакль «Пришел мужчина к женщине», с которого начинался театр «Школа современной пьесы» вернулся в его репертуар.
Студенты театральных вузов - актеры региональных театров собрались, чтобы поздравить любимый театр с возвращением легендарного спектакля. С него началась история Школы современной пьесы. Все атрибуты праздника - на небольшом пятачке перед входом на сцену «Эрмитаж». Новую постановку ждали, а теперь желают ей долгой и счастливой жизни.
У окна, за которым слышны радостные возгласы, смех, встречаются авторы этого спектакля - драматург и режиссер Семен Злотников и Иосиф Райхельгауз. Им есть, что вспомнить – не только овации, но и запреты пьесы.
«Полковники, генералы, пенсионеры написали письмо, что она безнравственна. Сегодня это самая целомудренная, самая нравственная пьеса», - говорит Семен Злотников.
Пьеса «Пришел мужчина к женщине» уже стала классикой. Она идет и в России, и в Европе. Главную роль в разное время играли Любовь Полищук, Людмила Гурченко, Ирина Алферова.
Сейчас - Мария Порошина, а ее партнером по сцене стал Алексей Гнилицкий. Они рассказывают простую житейскую историю, понятную всем.
«Пришел мужчина к женщине, ну что им делать? Один хочет любви, и второй хочет любви. Каждый этот процесс воспринимает по-своему, и в этом конфликт», - объясняет Алексей Гнилицкий, актер.
Неприятие сменяется интересом, гнев – нежностью, и возникает влюбленность. Так было и в том спектакле, который шел 30 лет назад.
Только тогда иначе были расставлены акценты.
«У меня все время на заднем плане шел Первый съезд народных депутатов, там все время выступали и т.д. и т.п. Меня интересовала ситуация на улице, меня интересовал контекст - что в то время пишут, что говорят и что носят, чтобы все было узнаваемо. А сейчас я понял, что все это не имеет никакого значения», - делится Иосиф Райхельгауз, режиссёр.
И поэтому Иосиф Райхельгауз перенес действие в 70-е, чтобы еще раз напомнить о том, что время идет, все меняется и только законы, по которым развиваются отношения мужчины и женщины, остаются неизменными..
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