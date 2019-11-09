Ограничения в доступе к информации для искусственного интеллекта необходимо убирать, однако при этом нужно соблюдать безопасность граждан. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту.

Глава государства отметил, что "настоящей пищей" для искусственного интеллекта являются большие массивы информации, поэтому ИИ нужно дать больше данных и последовательно снимать преграды в технологическом регулировании, а также законодательные ограничения.

При таком подходе важно гарантировать безопасность соблюдения интересов и прав граждан, подчеркнул президент. По мнению Путина, технологии искусственного интеллекта помогут избавиться от неповоротливости бюрократической машины. Возможности ИИ нужно направить на решение вопросов конкретного человека. Это изменит весь облик системы государственного управления в будущем, считает президент.

"Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система – развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта", – отметил российский лидер.

Он заключил, что в России важно значительно увеличить подготовку программистов, математиков и компьютерных лингвистов. Ранее президент предложил создать Большую российскую энциклопедию в электронном виде. Она заменит свободную энциклопедию "Википедия". По мнению Путина, новый источник будет содержать более достоверную информацию.

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