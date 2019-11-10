версия для печати
Происшествия
Задымление стало причиной эвакуации жильцов на юге Москвы
Ввсший ранг сложности имел вызов сотрудников противопожарной безопасности..
Задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы.
25 жильцов дома № 94 по Варшавскому шоссе эвакуировали. Вызов пожарных сделан по повышенному рангу сложности.
В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже. Его ликвидировали. Пострадавших нет..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.