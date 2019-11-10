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Происшествия

Задымление стало причиной эвакуации жильцов на юге Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задымление стало причиной эвакуации жильцов на юге Москвы

M24.ru 10 ноября 2019г., 04:07

Ввсший ранг сложности имел вызов сотрудников противопожарной безопасности.

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Задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы.

25 жильцов дома № 94 по Варшавскому шоссе эвакуировали. Вызов пожарных сделан по повышенному рангу сложности.

В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже. Его ликвидировали. Пострадавших нет.

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