Происшествия

Задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы.

25 жильцов дома № 94 по Варшавскому шоссе эвакуировали. Вызов пожарных сделан по повышенному рангу сложности.

В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже. Его ликвидировали. Пострадавших нет.

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