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Происшествия
Участником ДТП стал автомобиль каршеринга
Жертвой аварийной ситуации на дорогах столицы стал один пострадавший..
Авария с участием двух автомобилей произошла в столичном
районе Раменки. ГИБДД засвидетельствовало факт получения увечья одним
человеком.
Чрезвычайное происшествие привело к столкновению двух легковых машин. Отдельно замечено, что в числе участников аварии был автомобиль каршеринг.
ДТП случилось в районе Раменки около дома 22 по улице Мосфильмовская. Идет выяснение обстоятельств случившегося..
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