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Происшествия

Участником ДТП стал автомобиль каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участником ДТП стал автомобиль каршеринга

M24.ru 10 ноября 2019г., 18:58

Жертвой аварийной ситуации на дорогах столицы стал один пострадавший.

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Авария с участием двух автомобилей произошла в столичном районе Раменки. ГИБДД засвидетельствовало факт получения увечья одним человеком.

Чрезвычайное происшествие  привело к столкновению двух легковых машин. Отдельно замечено, что в числе участников аварии был автомобиль каршеринг.

ДТП случилось в районе Раменки около дома 22 по улице Мосфильмовская. Идет выяснение обстоятельств случившегося.

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