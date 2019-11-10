Происшествия

Авария с участием двух автомобилей произошла в столичном районе Раменки. ГИБДД засвидетельствовало факт получения увечья одним человеком.



Чрезвычайное происшествие привело к столкновению двух легковых машин. Отдельно замечено, что в числе участников аварии был автомобиль каршеринг.

ДТП случилось в районе Раменки около дома 22 по улице Мосфильмовская. Идет выяснение обстоятельств случившегося.

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