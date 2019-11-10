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Автомагистраль

Движение автомобилей на 2-й Брестской улице ограничено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автомобилей на 2-й Брестской улице ограничено

M24.ru 10 ноября 2019г., 19:06

Реставрционные работы стали причиной ограничения в движении транспорта на 2-й Брестской улице.

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Движение на улице 2-я Брестская ограничено до 29 ноября из-за реставрации домов.

Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Изменения действуют с 4 ноября на участке от дома № 19/18, строения 4 до дома 5 (поэтапное занятие одной полосы с ликвидацией парковочного пространства. Ограничение действует круглосуточно.

Ранее стало известно, что в Москве согласовали реставрацию дома Долговых в центре города. При реставрации будут укреплены и усилены конструкции здания. Специалисты отреставрируют фундамент, проведут работы по гидроизоляции подвала, заменят балки перекрытий.

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Москва-Инфо
   