Отрицательное влияние по информации из источника в МИД РФ оказывает визовая война США на деятельность сотрудников, работающих в областях искусства, культуры и спорта.

Проблема с визами заключается по сообщению источника дипломатического ведомства в том, что они либо не выдаются, либо оформляются знасительно похже.

Похоже, что США решили атаковать Россию настоящей визовой войной... Происходящее напоминает многим использование политических ресурсов.



В качестве одной из причин собеседник назвал недобросовестную конкуренция в сферах, в которых россиян не допускают для участия в мероприятиях в США.

Российский футбольный клуб "Спартак" в январе примет участие в товарищеском турнире Florida Cup. Однако из-за проблем с получением виз команда собирается отказаться от поездки.

В сентябре с визовыми проблемами столкнулись десять членов Совета федерации РФ. Им не дали документы для участия в ежегодной сессии Генассамблеи.

Мария Захарова подчеркнула, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения обязательств. Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. В Кремле это сочли нарушением международных правил.

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