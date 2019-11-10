Автомагистраль
Аккуратность может стать статьей дохода
Рассматривается возможность введения в России системы поощрений для аккуратных водителей..
Поощрять аккуратных водителей могут начать в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
По словам вице-премьера, система будет работать пока в тестовом режиме. Он отметил, что для экспериментального режима не потребуется спецоборудования, но "нормативную базу придется разработать".
"Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее", – сказал он.
Акимов полагает, что система поощрения сподвигнет людей к тому, чтобы думать о своей безопасности и безопасности других участников движения.
Вице-премьер уточнил, что проект будет создаваться в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Ранее в Совете Федерации предложили давать скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С помощью такой меры аккуратные водители перестанут компенсировать "недостойную езду" некоторых автомобилистов.
С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы..
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