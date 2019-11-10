Московская сцена

Cпектакль расскажет москвичам о том, что случается в случае, когда трое мужчин оказываются в одиночестве на полтора часа.

В них пробуждается тяга к спорам, юмору, сарказму и сплетням. Они обязательно начнут спорить, шутить, говорить о том, о сём, обсуждать подробности личной жизни, язвить...

Предметом их разговоров может быть все, что угодно — от женщин до планов на будущее! В комедии «Мужчины. Подслушанное» поводом для мужских разговоров становится «белая картина с тремя белыми диагоналями», которую приобрел один из друзей.

Двое других пытаются понять, как на покупку «такого» произведения можно потратить огромную сумму денег.

Здесь-то мы и увидим, что такое настоящая мужская дружба!

Пьеса Ясмины Реза принесла французскому драматургу мировое признание. Спектакль получил титул «Лучшей комедии года» и премию Оливье в Англии, три премии Мольера (автору, режиссеру Патрису Кербрату и художнику Эдуарду Логу) во Франции и громкий прием во время триумфального европейского турне. Пьесу ставили на театральных площадках США, Франции, Германии, Аргентины, Израиля, России, и сегодня ее смело можно назвать мировым театральным бестселлером.

Мужчины. Подслушанное

комедия

Автор: Ясмина РезаТеатр-постановщик: Театральное агентство «Арт-партнер XXI»

Режиссёр: Патрис Кербрат

Актеры: Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Михаил Янушкевич

Продолжительность: 100 мин.

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