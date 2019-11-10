Образование/Карьера

В конце года будут определены педагоги образовательных организаций, наиболее доступно рассказывающие о том, как здоровое соперничество помогает в развитии. Организаторами конкурса выступят Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Департаментом образования и науки города Москвы. Конкурс пройдет в рамках масштабного городского проекта Дни московской конкуренции.

С сегодняшнего дня все столичные педагоги могут принять участие в конкурсе «Урок о конкуренции – 2019», сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Важные навыки формируются с детства, и учитель – это тот человек, который направляет ребенка и помогает ему на протяжении большого этапа жизни. Глобально, конкуренция является фактором эволюции и неудивительно, что она сопровождает человека во всех сферах, задача взрослых показать детям положительный характер этого явления. Учителям будет предложено создать видеоурок по одной из тематик. Четыре темы, определенные для конкурса, позволяют взглянуть на конкуренцию со всех сторон – оценить ее роль в истории, увидеть мотивационную составляющую конкуренции, понять, от чего зависит востребованность в жизни», - сказал Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что к участию приглашаются педагогические работники всех образовательных организаций Москвы. Для участия в конкурсе необходимо выбрать одну из предложенных тем, создать по ней видеоролик, загрузить его в библиотеку Московской электронной школы. Результаты конкурса подведет экспертное жюри, в состав которого входят органы исполнительной власти столицы, социально ориентированные некоммерческие, общественные и образовательные организации.

Все видеоролики участников будут находиться в открытом доступе. Конкурс «Урок о конкуренции – 2019» продлится до 10 декабря 2019 года. Победители конкурса будут награждены на итоговом мероприятии в рамках Дней Московской конкуренции 18 декабря 2019 года.

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