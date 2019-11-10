Здесь интересно

Трудный выбор между иллюзией и реальностью. Что в человеке победит? Вера в легенды или отсутствие веры в чудо? На сцене театра ГИТИС зритель сможет увидеть постановку "Романтический возраст" в переводе Виктора Вебера.

К моменту выхода в свет книг о Винни-Пухе Милн уже был довольно известным драматургом, однако после всемирного успеха повестей о «медведе с опилками в голове» другие произведения автора незаслуженно отошли на второй план.

Верите ли вы в сказки о любви или подходите к жизни прагматично? Возможно ли продолжать верить в легенды о рыцарях, или нужно смириться с отсутствием чудес?

Как выжить, если ты ждёшь своего принца в сияющих доспехах, а вся твоя семья твердит, что нужно выйти замуж за клерка с фондовой биржи? Есть ли жизнь после брака, и когда человеку даётся шанс реализовать своё истинное предназначение?

Ответы на эти вопросы, а также английский юмор, старинные гравюры, рыцари, драконы и секретный рецепт приготовления хлебного соуса ждут вас в спектакле «Романтический возраст».

драма

Театр-постановщик: Театр ГИТИС

Продолжительность: 150 мин.

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