Будем здоровы

Успехом можно считать разработку Роспотребназдором современного подхода к ликвидации хронического гепатита В в человеческом организме.

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал методологию окончательного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования.

В результате применения этого современного средства при лечении исчезает до 99% вирусных частиц, сохраняя но при этом геном человека.

Отмечается, что Роспотребнадзор впервые создал и внедрил в практику отечественные наборы реагентов, которые предназначены для определения мутаций устойчивости вируса гепатита B к противовирусной терапии. Кроме того, в институте ведомства появилась база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам для надзора за сопротивляемостью вируса.

"Специалисты института создают и внедряют в производство инновационные тест-систем для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека", – говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время, по данным ведомства, в институте зарегистрировали и применяют на практике 190 наборов реагентов.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от хронического гепатита B погибает более миллиона человек.

Ранее американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ. Это произошло впервые почти за 20 лет. Исследованиями занималась корпорация Abbott Laboratories с университетом Миссури. Однако академик РАН Вадим Покровский заявил, что это открытие не имеет никакого значения, поскольку это важно только для разработки вакцины. По его словам, беспокоится, что вирус будет как-то быстрее распространяться, не стоит.

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