Личный бюджет
Парламентарии предлагают сделать исключение для ДФО
Суровые условия Дальнего Востока дают повод для возврата прежнего возраста выхода на пенсию..
Жителям Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов.
"Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы", – заявил депутат.
Этот вопрос планируется вынести на парламентские слушания "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики", которые состоятся 14 ноября.
По словам Харитонова, после изменений в пенсионном законодательстве был зафиксирован высокий отток жителей из северных регионов. На стимуляцию возвращения населения за счет снижения пенсионного возраста в регионе требуется примерно 16,2 миллиарда рублей. При этом в кабмине к идее относятся скептически, так как неясен источник финансирования проекта.
"У них (жителей Севера. – Прим. ред.) отсутствует стимул ждать пенсии. Поэтому мы сейчас в комитете продолжаем работу над тем, чтобы решить вопрос возврата прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера", – заявила депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.