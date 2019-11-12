Автомагистраль

Более 200 остановочных павильонов установлено в 2019 году в рамках программ "Развитие транспортной системы" и "Развитие городской среды". Всего в этом году на улицах Москвы появится около 460 современных остановок.

Сейчас в Москве создают остановочные павильоны из коррозионностойкой стали и стекла. При их изготовлении применяют триплекс, чтобы защитить от вандальных действий. В павильонах размещаются лавочки и схемы маршрутов, рядом с большинством павильонов ставят конструкции с экраном, где выводится информация о времени прибытия транспорта.

"В этом году их установят на более, чем 230 остановочных пунктах. Если в остановочный пункт входит несколько остановочных павильонов для разных маршрутов и разных видов транспорта, то на табло выводится информация о каждом из них. Более 400 павильонов подключат к системе Wi-Fi и установят там устройства для зарядки гаджетов. Кроме того, около всех остановочных павильонов устанавливают урны", – сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта.

В этом году устанавливают остановки 8 типов. Их вид и размер определяется с учетом количества пассажиров. Выбор места для установки зависит от требований транспортной службы и дорожных условий.

В этом году установят более 250 остановочных павильонов типа 3.1. Их размеры – 5950 х 2200 х 2895 сантиметров. Это самый распространенный тип остановок. Среди других наиболее часто используемых павильонов – малогабаритные павильоны типа 2.2. размером 4470 х 1450 х 2895 сантиметров, расширенные типа 4.1. размером 7540 х 2200 х 2895 сантиметров, сдвоенные типа 5.1 размером 12090 х 2200 х 2895 сантиметров.

Самая длинная остановка появится на станции интеграции МЦК Стрешнево с платформой "Ленинградская". Такой тип остановочных павильонов имеет название 2.5 "Трамвайный".

В 2019 году больше всего остановок, 109, появится в рамках благоустройства территорий, прилегающих к станциям метро. 77 павильонов укроют от непогоды жителей ТиНАО. Возле станций МЦД установят 71 остановочный павильон, в рамках интеграции станций метро, МЦК и железнодорожных платформ – 27 павильонов. Еще порядка 30 разместят около промышленных предприятий.

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