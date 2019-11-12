В Москве за счет внебюджетных источников финансирования введены 16 дошкольных образовательных учреждений. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин. По поручению правительства Москвы при развитии территорий применяется комплексный подход.

Идет не только строительство жилья, но и возводятся объекты социальной сферы, в том числе, и детские сады.

Силами инвесторов с начала этого года в Москве введены 16 ДОУ на 2056 мест. Это как отдельно стоящие ДОУ, так и встроено-пристроенные в составе жилых комплексов. Большинство из них – на территории «старой» Москвы.

В столице сохраняется положительная динамика строительства ДОУ. «Стоит отметить, что годом ранее в Москве инвесторы сдали 12 садиков», - подчеркнул Сергей Лёвкин.

Сокращение дефицита мест в детских садах, задача, поставленная Мэром Сергеем Собяниным. Так, с 2011 по 2018 год на территории Москвы за счет средств инвесторов сдано в эксплуатацию 73 ДОУ на 12 180 мест. Из 73 указанных ДОУ 39 переданы в систему образования города Москвы.

В Москве за счет внебюджетных источников финансирования введены 16 дошкольных образовательных учреждений. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина при развитии территорий применяется комплексный подход, когда наряду с жильем возводятся объекты социальной сферы, в том числе, и детские сады. Силами инвесторов с начала этого года в Москве введены 16 ДОУ на 2056 мест. Это как отдельно стоящие ДОУ, так и встроено-пристроенные в составе жилых комплексов. Большинство из них – на территории «старой» Москвы», – отметил Сергей Лёвкин.

По его словам, в столице сохраняется положительная динамика строительства ДОУ. «Стоит отметить, что годом ранее в Москве инвесторы сдали 12 садиков», - подчеркнул Сергей Лёвкин.

Сокращение дефицита мест в детских садах, задача, поставленная Мэром Сергеем Собяниным. Так, с 2011 по 2018 год на территории Москвы за счет средств инвесторов сдано в эксплуатацию 73 ДОУ на 12 180 мест. Из 73 указанных ДОУ 39 переданы в систему образования города Москвы.

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