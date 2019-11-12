Будем здоровы

Общая заболеваемость пневмонией в стране за год выросла более чем на 12 процентов. По данным ведомства за 2018 год, количество заболевших тогда составляло 514,3 человека на 100 тысяч населения. Чаще всего пневмонией болеют в Кировской области, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Речь идет о 1199, 1193 и 1007 случаях на 100 тысяч населения соответственно. Реже всего случаи заболевания пневмонией фиксируются в Москве, Дагестане и Магаданской области. В пятерку самых защищенных регионов также вошли Северная Осетия и Волгоградская область.

"Это инфекционное заболевание, оно подвержено определенному колебанию. Вряд ли стали больше болеть, просто стали лучше диагностировать и стали больше внимания обращать на пневмонию", – считает главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин.

Распространенность болезни обусловлена погодными условиями и низким уровнем вакцинации. Эксперт подчеркнул, что почти все регионы не достигли целевых показателей по антипневмококковым прививкам.

Пневмония – частое осложнение после гриппа. Симптомами болезни являются слабость и утомляемость, головная боль и озноб. Также на развитие заболевания могут указывать кашель, боль в грудной клетке, одышка и посинение кожи. Лечат пневмонию медикаметозно, а предупредить ее можно с помощью вакцины.

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