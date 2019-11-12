Родители понесут административную ответственность, если будут запрещать детям видеться с близкими родственниками или в случае отказа в передаче ребенка после развода. С подобной инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Документ предусматривает штраф до пяти тысяч рублей или арест на срок до пяти суток. Применить санкции могут и к отцу, и к матери, и к любому другому законному представителю.

Поправки планируют внести в статью 5.35 Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

По словам Андрея Кутепова, предложенные нормы уже прописаны в КоАП, но ответственность за обозначенное правонарушение наступает только при повторном случае.

Ранее в Общественной палате России прокомментировали принятие нового закона о домашнем насилии. По мнению члена организации Павла Пожигайло, утвердить документ – "фактически разрушить и без того немногочисленные семьи, убить демографию и деторождение".

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