Здесь интересно

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Начался фестиваль "Путешествие в Рождество"
Из-за мероприятий по организации фестиваля движение транспорта в Сытинском переулке перекроют..
В столице с 12 ноября по 31 января будет ограничено движение транспорта в Сытинском переулке в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".
Движение транспорта будет круглосуточно ограничено на участке Сытинского переулка – от улицы Большой Бронной до Тверского бульвара.
В информационном центре транспортного комплекса Москвы уточнили, что движение ограничат по одной полосе с ликвидацией парковочного пространства и организацией одностороннего движения в сторону Тверского бульвара.
схема движения на выезде с улицы 50-летия Октября на Боровское шоссе изменилась. Там открылись две полосы от дома 2. С дублера Боровского шоссе налево также можно ехать с двух полос..
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