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Здесь интересно

Начался фестиваль 'Путешествие в Рождество'

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался фестиваль "Путешествие в Рождество"

M24.ru 12 ноября 2019г., 15:44

Из-за мероприятий по организации фестиваля движение транспорта в Сытинском переулке перекроют.

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В столице с 12 ноября по 31 января будет ограничено движение транспорта в Сытинском переулке в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".

Движение транспорта будет круглосуточно ограничено на участке Сытинского переулка – от улицы Большой Бронной до Тверского бульвара.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы уточнили, что движение ограничат по одной полосе с ликвидацией парковочного пространства и организацией одностороннего движения в сторону Тверского бульвара.

схема движения на выезде с улицы 50-летия Октября на Боровское шоссе изменилась. Там открылись две полосы от дома 2. С дублера Боровского шоссе налево также можно ехать с двух полос.

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Москва-Инфо
   