В Кремле заявили, что положительно оценивают инициативу Нурсултана Назарбаева организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена", – цитируют СМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, сейчас президент РФ концентрируется на подготовке к процессу "нормандского формата". При этом Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации не может решаться лишь между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на форуме "Астана клуб" предложил провести в Казахстане двухстороннюю встречу лидеров России и Украины. В таких условиях, по мнению Назарбаева, Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут договориться об урегулировании вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Первые телефонные переговоры Путина и Зеленского состоялись 11 июля 2019 года. Лидеры государств обсудили возвращение удерживаемых с обеих сторон лиц. До этого у президентов не было ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями. 8 сентября состоялся еще один разговор политиков.

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