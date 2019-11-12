В музейном квартале ГМИИ имени Пушкина появятся специальные зоны и услуги для семей с детьми. "В программу реконструкции включена адаптация пространства для комфортного посещения музея с детьми. В обновленных зданиях музейного квартала предусмотрены лифты, специальные рекреационные зоны и другие сервисы, полезные для семей с детьми", – рассказала Агентству "Москва" руководитель отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова.

Уже сейчас в главном корпусе музея установлен пеленальный столик. У родителей с маленькими детьми есть возможность купить билеты на посещение музея без очереди, бесплатно взять музейную детскую коляску или пройти в залы со своей.

Также Жучкова отметила, что в музее нет запрета кормить детей грудью.

"Это можно сделать в любом пространстве, кроме залов с экспонатами", – сообщила представитель музея.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных – под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых – под Дом текста (научно-информационный центр). В здании появятся открытый читальный зал, медиатека, выставочные пространства, кафе, книжный магазин, аудитории для проведения творческих встреч и лекций, а также фондохранилище и административные помещения. Также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.

После введения этих зданий в эксплуатацию планировалось закрыть на реконструкцию главное здание ГМИИ имени Пушкина, где останутся слепки и экспонаты, связанные с древним миром.

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