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Готовим вкусно

Хрустящую лепешку зашифровали

Хрустящую лепешку зашифровали

M24.ru 12 ноября 2019г., 16:50

В Москве появилось очередное экзотическое блюдо с необычным названием.

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В одном из московских ресторанов появилось блюдо с названием из пяти букв: первые две – это ПИ, затем – две звездочки и буква А.

Оказалось, речь о банальной итальянской хрустящей лепешке, которая называется пинса.

Однако это название запатентовал один итальянский предприниматель, и московским шеф-поварам использовать это слово запрещено. Поэтому решили поставить звездочки.

В соцсетях его, конечно, полюбили. Пользователи публикуют рецепты блюд с использованием этой лепешки и спорят, кто больше любит это кулинарное произведение с необычным названием. Кроме того, набирает популярность хештег #Я/МыПи**а.

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Москва-Инфо
   