Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене "банковского роуминга". Он предполагает отмену комиссий банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах.

В проекте закона отмечается, что размер комиссии, взимаемой кредитной организацией при переводе денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этом же банке, не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях кредитной организации.

Ранее законопроект одобрило правительство РФ. Если его примут, изменения будут внесены в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

На заседании правительства 10 октября Дмитрий Медведев назвал такие комиссии "банковским роумингом". Кредитные организации часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут никакой нагрузки.

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