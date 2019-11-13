Происшествия

Двенадцатилетний москвич не пожалел двух с половиной миллионов рублей на на раскрутку своего Telegram-канала. Денежные средства были накоплены его родителями. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося после поступления в полицию заявления от гражданки об исчезновении денег. Из сейфа пропали все накопления. Оказалось, что деньги взял ее сын.

"В августе этого года познакомился в Telegram с молодым человеком по имени Павел, который предложил создать свой канал и самостоятельно зарабатывать деньги. Для запуска и рекламы были необходимы деньги, мальчик на протяжении трех месяцев передавал различные суммы новому знакомому", – рассказали Агентству "Москва" в полиции. Оперативники проводят проверку. Устанавливается личность подозреваемого.

Мессенджер Telegram блокируют в России с апреля 2018 года из-за того, что сервис отказался передать в ФСБ ключи шифрования системы. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в сентябре 2019 года заявил, что в течение года ведомство представит новую систему противодействия запрещенному контенту.

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться Telegram. Такое заявление он сделал на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколкове. При этом он отметил, что блокировка IP-адресов, используемых мессенджером, позитивно сказалась на развитии технологической отрасли в стране. Необходимость получения доступа к заблокированному сервису стала стимулом для развития технологий в этой сфере.

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