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Cыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской угрожают
Родители подали заявление в полицию с просьбой расследовать инцидент..
Евгений Плющенко и Яна Рудковская написали заявление в полицию в связи с угрозами в адрес 6-летнего сына Александра.
"Да, моему ребенку угрожают. Мы подали заявление в правоохранительные органы, сейчас этим занимаются те люди, которые и должны этим заниматься. Угроза есть, да", – заявил Евгений Плющенко
Родители боятся за жизнь сына, которому стали поступать угрозы в соцсетях от назойливой поклонницы. По данным телеграм-каналов, неизвестная женщина угрожала убийством юному фигуристу, а также писала проклятия. Сейчас полицейские проводят проверку по факту инцидента.
По мнению психиатра Марины Бебчук, современные дети с трудом
справляются с травлей в социальных сетях. Массовая цифровизация общества лишает
юных пользователей интернета навыков по преодолению конфликтов.
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