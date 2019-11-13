Мода/Шоппинг

Среди наиболее популярных и актуальных новостей числится появление совместной коллекции двух известных марок Mulberry и Acne Studios.

Интересными показались специалистам в мире моды брендовые изделия. Английские аксессуары , специализирующийся на изделиях из кожи Mulberry и шведская марка Acne Studios

объединили свои усилия для достижения наибольшего результата.

В коллаборацию вошли 17 вещей: сумки разных размеров, визитницы, кошельки и брелки.



На этой неделе стало известно, что Королева Великобритании Елизавета II больше не будет пополнять свою коллекцию одежды из натурального меха: все новые наряды с этим материалом будут исключительно из искусственного меха. Об этом написала в книге ее стилист Анжела Келли, позже информацию официально подтвердили в Букингемском Дворце.

При этом Елизавета продолжит носить уже имеющиеся у нее вещи из натурального меха. Эту инициативу поддержала экологическая организация Humane Society International / UK, в последние годы активно поддерживающая кампанию против использования натурального меха в Великобритании #FurFreeBritain.

Стала известна тема Met Gala 2020. «О времени: мода и продолжительность». Источниками вдохновения в выборе темы стали теории французского философа Анри Бергсона, а также творчество британской писательницы Вирджинии Вулф. В новом году Музей Метрополитен празднует 150-летие выставкой знаковых экспонатов из архивов музея. Наряды, которые покажут на ней, продемонстрируют историю развития моды за последние 50 лет. При этом, как рассказал главный куратор Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон, при построении инсталляции кураторы намеренно исказят хронологический порядок. «Это переосмысление истории моды, которая фрагментирована, прерывиста и неоднородна» — отметил Болтон.



Знаменитый фэшн-фотограф Юрген Теллер сам стал моделью и снялся для рекламной кампании кроссовок ASICS, точнее для коллаборации ASICS и лондонского дизайнера Кико Костадинова, в рамках которой вышла новая модель кроссовок GEL-KORIKA. При этом Теллер выступил и фотографом, а его партнером по съемке стал арт-директор издания Dazed Джейми Рид.

У марки Zimmerman вышел потрясающей красоты лукбук круизной коллекции сезона 2020. Съемка была сделана на итальянском озере Комо и проникнута духом гедонизма и беззаботности. Модель позирует в легких летящих шифоновых и шелковых платьях, а также комбинезонах.

Mango представили рекламную кампанию своей рождественской коллекции в необычном виде. Героинями съемки стали предпринимательница из Лондона Джемайма и художница Квентин Джонс. Девушки устроили домашнюю вечеринку и пригласили друзей: дизайнера и актера Вариса Ахлувалиу, графического художника Роберта Монтгомери, амбассадора Mango Софию Санчес де Бетак, консультанта в области дизайна и искусства Хикари Йокойама и модель Кита Батлера.









У Bottega Veneta вышла кампания преколлекции сезона весна-2020. Ее авторы — креативный директор бренда Дэниел Ли и фотограф Тайрон Лебон, а лицами проекта стали модель Джин Кэмпбелл и дизайнер Андре Уолкер. Они представили перед камерой, акцентируя внимание на аксессуарах и сложном крое вещей итальянского бренда.



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