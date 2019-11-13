Мосгосстройнадзор уже в ближайшее время проверит пара развлечений "Остров мечты". Сейчас ведется тестирование аттракционов, а также завершается внутренняя и наружная отделка зданий. Строительство крупнейшего в Европе крытого тематического парка "Остров мечты" подходит к концу.

Застройщик готов сдать объект в конце 2019 года, однако в целях безопасности прежде он должен пройти проверку Мосгосстройнадзора. Всесезонный парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируют открыть в декабре 2019 года.

На главной площади променада в парке уже поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.

"Остров мечты" – крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.

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