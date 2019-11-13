Публичные слушания по проектам планировки кварталов прошли в столичных районах Дмитровский, Нагорный, Коньково и Очаково-Матвеевское.

"Москвичам было представлено пять проектов планировки территорий новых кварталов. В течение недели, начиная с 1 ноября, горожане, проживающие на проектируемых территориях, ознакомились с проектами во время экспозиций", – объяснила Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры.

План застройки подразумевает возведение как жилых комплексов, так и объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, домов культуры и спортивных объектов. В частности, в каждом районе появится по современному физкультурно-оздоровительному комплексу.

В районах Дмитровский, Нагорный, Коньково и Очаково-Матвеевское проекты планировки территорий обновленных кварталов обсудили почти семь тысяч человек. На территории перечисленных субъектов города в программу реновации включили более 100 домов.

До 14 ноября в Москве будут открыты экспозиции проектов планировки кварталов в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский затон, Академический и Проспект Вернадского. Собрания участников публичных слушаний запланированы на вторник, 19 ноября.

.