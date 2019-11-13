Здесь интересно

Этой зимой в центре Москвы будут работать 17 катков с искусственным льдом и 75 с натуральным: на Чистых и Патриарших прудах, в Мещанском, Тверском и районе Хамовники, на ВДНХ и в саду "Эрмитаж". "Гум-Каток" традиционно откроется на Красной площади.

В 2019 году тема оформления этой площадки приурочена к юбилею детской телепрограммы "Спокойной ночи, малыши!", которой исполнилось 55 лет. Каток займет четвертую часть Красной площади. Для его сооружения используется специальное оборудование, которое обеспечивает сохранность исторической брусчатки: ледовая арена не залита на мостовую, а приподнята над ней.

Для посетителей катка закуплены новые коньки: белые фигурные и черные хоккейные. Также будут открыты дополнительные кассы и обновлены раздевалки.

Кроме того, в столице откроют 33 горки во дворах, на школьных территориях и в парках, где будут проводить спортивные и развлекательные мероприятия. Появятся четыре лыжных маршрута. Москву уже начали украшать к Новому году. На улицах, площадях и набережных появятся гирлянды, шары и праздничные инсталляции.

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