В международном детском центре "Артек" скончалась 15-летняя школьница из Махачкалы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. "Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой", – говорится на сайте СУ СКР по Республике Крым.

Назначены экспертизы для установления причины смерти, следователи допросят воспитанников и сотрудников лагеря.

В октябре стало известно о смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в "Артеке". Ребенок попал в ялтинскую городскую больницу №1 днем 11 октября с предварительным диагнозом "пневмония".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в связи с гибелью ребенка поручила Росздравнадзору провести проверку качества оказания медицинской помощи в "Артеке".

В августе этого года одиннадцать человек – десять детей и один воспитатель – отравились в лагере "Олимп" в Коломенском районе Подмосковья. Сперва в больницу с жалобами на острую боль в животе доставили семерых детей в возрасте от 11 до 15 лет. Затем за помощью врачей обратились еще трое детей и один взрослый сотрудник лагеря. Причиной заболевания стала норовирусная инфекция.

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