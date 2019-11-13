Саммит в "нормандском формате" будет созван при условии успешного завершения разведения сил в Донбассе и фиксация "формулы Штайнмайера". Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Дипломат отметил, что проведение нормандского саммита возможно до конца года, если будут заметны политические усилия в деле урегулирования конфликта в Донбассе. В таком случае главный вопрос будет состоять в совмещении графиков президентов.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что примерные даты встречи лидеров стран-участниц в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) уже есть, однако называть их министр отказался.

В октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выполнил свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время. Представитель Кремля отметил, что украинские власти не предпринимают шагов для проведения встречи.

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