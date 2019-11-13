Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес во вторник, 12 ноября, возложила на себя обязанности исполняющего обязанности главы государства.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", – сообщила Жанин Аньес.

Она отметила, что собирается при первой же возможности провести в стране выборы президента.

"Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями, отразят желания народа", – подтвердила Аньес.

Ранее, 10 ноября, Эво Моралес заявил о своей отставке с поста президента Боливии. При этом он назвал сложившуюся ситуацию в стране государственным переворотом.

Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

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