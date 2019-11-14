Происшествия

Возгорание на складе рядом с Ленинградским вокзалом локализовано. "Пожар в ЦАО локализован в 16:44 на площади 700 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Одноэтажное строение загорелось вблизи здания Ленинградского вокзала по адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место были направлены пожарный поезд и около 30 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ из-за пожара нет.

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