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Происшествия

Возгорание ликвидировано

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Возгорание ликвидировано

M24.ru 14 ноября 2019г., 20:19

Главное управление МЧС России по Москве сообщает о локализации возгорания.

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Возгорание на складе рядом с Ленинградским вокзалом локализовано. "Пожар в ЦАО локализован в 16:44 на площади 700 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Одноэтажное строение загорелось вблизи здания Ленинградского вокзала по адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место были направлены пожарный поезд и около 30 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ из-за пожара нет.

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