Автомагистраль
ГИБДД ставит под контроль тонировку стекол
Автомобилисты должны серьезнее отнестись к вопросу превышениея норм тонировки..
С начала года в Москве выявили более 164 тысяч автомобилей с нарушениями норм тонировки.
Об этом напоминает управление ГИБДД по Москве.
"За десять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 164 280 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы", – заявили в управлении.
Сотрудники ведомства напомнили, что они вправе потребовать от автомобилистов устранить причину нарушения безопасности дорожного движения, то есть тонировки. Отказ водителя удалить покрытие на месте наказывается требованием о прекращении противоправных действий.
Чрезмерно тонированные стекла могут стать причиной возникновения аварийной ситуации..
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