Автомагистраль

С начала года в Москве выявили более 164 тысяч автомобилей с нарушениями норм тонировки.

Об этом напоминает управление ГИБДД по Москве.

"За десять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 164 280 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы", – заявили в управлении.

Сотрудники ведомства напомнили, что они вправе потребовать от автомобилистов устранить причину нарушения безопасности дорожного движения, то есть тонировки. Отказ водителя удалить покрытие на месте наказывается требованием о прекращении противоправных действий.

Чрезмерно тонированные стекла могут стать причиной возникновения аварийной ситуации.

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