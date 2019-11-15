Автомагистраль

"Умные" остановки, которые будут автоматически вызывать автобус, могут появиться в России в пилотном режиме в 2020 году.

Об это сообщил официальный представитель НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

"Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек", – сказал Федосеев.

По его словам, в пилотном режиме "умные" остановки могут появиться в 2020 году, а через год заработать полноценно.

Отмечается, что для вызова автобуса нужно будет нажать на специальную кнопку, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью видеодетектора. Если пассажиров более пяти, система автоматически выводит автобус на маршрут.

Предполагается, что сперва эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом – в Московской, Тамбовской и Томской областях.

По словам Федосеева, в новом сервисе предусмотрены услуги для пенсионеров и других граждан льготных категорий – для них на автобусной остановке будет установлена кнопка вызова социального такси.

Ранее сообщалось, что беспилотные автомобили могут начать курсировать по Москве через 4–7 лет. Сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.

Эксперимент продлится до 2022 года. Тесты помогут усовершенствовать софт. Трассы М7 "Волга" и М4 "Дон" получили статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.

Постановление о проведении с 1 декабря 2018 года эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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