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Москва
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Беларусь выполняет свои обязательства в соответствии с программой пограничной безопасности.
По мнению Александра Лукашенко государство Белоруссия надежно защищает как свои интересы, так и главного союзника - Российской Федерации..
Александр Лукашенко высказал свое мнение о сотрудничестве с Россией на общей границе.
"Не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - сказал президент Белоруссии ..
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