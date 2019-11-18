Происшествия

В соответствии с данными, поступившими из московского главка МЧС РФ, точнее из Центра управления в кризисных ситуациях, пожар потушен. ЦУКС сообщает о том, что автосервис в СЗАО пострадал от возгорания, но пострадавших не обнаружено.

Окончательно справиться с возгоранием удалось в 10:58. Оно затронуло территорию в 600 квадратных метров. Сведений по пострадавших не поступало", – говорится в сообщении. Пожар вспыхнул в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, дом 20. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горели автомобили и оборудование.

Из-за пожара полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду № 6015. Автомобилистов просят выбирать пути объезда. Накануне пожар произошел в банном комплексе на севере столицы. Возгорание возникло на втором этаже двухэтажного деревянного строения по адресу: Новопетровский проезд, дом 33, строение 46. Из здания были эвакуированы 10 человек.

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