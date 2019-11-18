Автомагистраль

Недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза. В соответствии с заключением экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фактически недолив составлял от 50 до 90 миллилитров.

При измерении налива 50 литров при норме не более 125 миллилитров фактически недолив составлял от 200 до 300 миллилитров.

В Минпромторге обратили внимание на то, что проблема недолива является систематической. Специалисты отмечают, что недолив топлива является дополнительной прибылью для недобросовестных участников рынка. При этом нарушение данного принципа напрямую отражается на затратах автолюбителей на топливо.

Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в России могут ввести в 2021 году. Минпромторг предлагает, чтобы оборотные штрафы – от 500 тысяч рублей – включили в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Законопроект предполагает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до трех процентов – до суммы не менее двух миллионов рублей.

До этого в Росстандарте выяснили, что на каждой пятой АЗС (19 процентов от общего количества) в стране недоливают топливо. Агентство провело проверку на 200 станциях с начала года, в 39 случаях были зафиксированы нарушения.

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