Футбольный тренер Рашид Рахимов оценил игру сборной России против Бельгии в матче отборочного этапа Евро-2020.

"Думаю, тренерский штаб просто пытается найти баланс в игре. В первом тайме его (баланса. – Прим. ред.) не было, отсюда и результат. Наши "автобус" не ставили и достаточно высоко прессинговали соперника. Но агрессии не хватало, и бельгийцы выходили из-под прессинга, а потом создавали моменты", – заявил Рахимов.

По его словам, после первого тайма игра у футболистов сборной России не была слаженной, добавив, что игроки Бельгии "хорошо выходили на половину поля России через вертикальные передачи". По мнению Рахимова, именно это сыграло определяющую роль в матче.

Ранее игру сборной России прокомментировал главный тренер команды Станислав Черчесов. По его словам, команда была настроена на победу в отборочном матче чемпионата Европы-2020. Он отмечал, что футболистам было необходимо сыграть с командой такого уровня.

В свою очередь, нападающий российской команды Артем Дзюба рассказывал, что после игры главный тренер команды на них не ругался, а, наоборот, говорил, что хуже было бы проиграть с таким счетом в финальной части Евро.

Сборная России проиграла команде Бельгии в Санкт-Петербурге 16 ноября со счетом 1:4. Единственный гол россиян забил Георгий Джикия на 79 минуте. Предыдущий матч со сборной России, прошедший 21 марта, команда Бельгии также выиграла.

Уже определились 16 из 24 сборных, которые примут участие в финальной части Евро-2020. Путевки на чемпионат завоевали команды Хорватии, Германии, Нидерландов и Австрии. Ранее место на чемпионате Европы гарантировали сборные Англии, Бельгии, России, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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