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Экономика

Руководитель Министерства энергетики считает предложение 'Газпрома' неприемлемым

Фото: © Фото с сайта «Укртрансгаза»

Руководитель Министерства энергетики считает предложение "Газпрома" неприемлемым

ИА «РОСБАЛТ» 19 ноября 2019г., 02:51

Алексей Оржель предлагает вернуться к конструктивному диалогу.

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Предложение об отказе о взаимных претензий и заключении нового договора или продлении старого, которое  «Газпром» направил «Нафтогазу», является неприемлемым.
 
Такое заявление сделал глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
 
По словам Оржеля, неприемлемым это предложение делают условия отказа от взаимных претензий в международном арбитраже и срок в один год, на который предлагается продлить договор или подписать новый.
 
При этом министр выразил надежду на возврат к конструктивному диалогу.

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