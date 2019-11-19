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Экономика
Руководитель Министерства энергетики считает предложение "Газпрома" неприемлемым
Алексей Оржель предлагает вернуться к конструктивному диалогу..
Предложение об отказе о взаимных претензий и заключении
нового договора или продлении старого, которое «Газпром» направил
«Нафтогазу», является неприемлемым.
Такое заявление сделал глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
По словам Оржеля, неприемлемым это предложение делают условия отказа от взаимных претензий в международном арбитраже и срок в один год, на который предлагается продлить договор или подписать новый.
При этом министр выразил надежду на возврат к конструктивному диалогу.
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