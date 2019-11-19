Предложение об отказе о взаимных претензий и заключении нового договора или продлении старого, которое «Газпром» направил «Нафтогазу», является неприемлемым.



Такое заявление сделал глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.



По словам Оржеля, неприемлемым это предложение делают условия отказа от взаимных претензий в международном арбитраже и срок в один год, на который предлагается продлить договор или подписать новый.



При этом министр выразил надежду на возврат к конструктивному диалогу.

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