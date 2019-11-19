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МИД России одобрил кандидатуру Джона Салливана
Российское дипломатическое ведомство назвало имя нового американского посла в Москве..
Предварительное согласие (агреман) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии Джону Салливану выдано.
Как уточняется, кандидатуру Салливана рассмотрели в комитете
по иностранным делам сената американского конгресса, и для окончательного
утверждения за него должен проголосовать полный состав сената. В Москве
полагают, что кандидатура Салливана будет одобрена сенатом в декабре. Тогда он
сможет приступить к работе.
Напомним, о решении американского лидера Дональда Трампа назначить преемником Джона Хантсмана на посту в Москве Джона Салливана было объявлено 11 октября 2019 года. Хантсман подал в отставку и после возвращения в США в октябре начал кампанию по выборам в губернаторы родного для него штата Юта.
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