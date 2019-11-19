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Происшествия

Арестован мужчина за применение огнестрельного оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арестован мужчина за применение огнестрельного оружия

M24.ru 19 ноября 2019г., 04:10

Конфликт на Варшавском шоссе закончился применением оружия.

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Мужчина в ходе конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия на Варшавском шоссе. Жертву осмативают медицинские работники.

Пострадавшего осмотрят медики. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

Последнееремя конфликты такого типа в Москве повторяются. Травму получил один человек получил ранения при стрельбе на Новом Арбате.

Отмечалось, что охранник одного из баров выстрелил из травматического пистолета в клиента, который не смог расплатиться.

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