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Происшествия
Арестован мужчина за применение огнестрельного оружия
Конфликт на Варшавском шоссе закончился применением оружия..
Мужчина в ходе конфликта выстрелил в оппонента из
травматического оружия на Варшавском шоссе. Жертву осмативают медицинские
работники.
Пострадавшего осмотрят медики. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.
Последнееремя конфликты такого типа в Москве повторяются. Травму получил один человек получил ранения при стрельбе на Новом Арбате.
Отмечалось, что охранник одного из баров выстрелил из травматического пистолета в клиента, который не смог расплатиться..
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