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Политика

Правительство представит план по разработке проекта строительства моста

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Правительство представит план по разработке проекта строительства моста

M24.ru 19 ноября 2019г., 04:22

Начинается рассмотрение проекта воздвижения моста через Лену.

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по строительству моста через реку Лена в районе Якутска. "Да, поручено представить предложения", – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что на сегодняшний день план организации строительства инфраструктуры сформирован. Также он заявил, что определен вариант прохождения трассы и проведены переговоры с потенциальными инвесторами.  Стоимость проекта оценили в 82,9 миллиарда рублей.

Предварительная дата завершения строительства – 2025 год. Предполагается, что проезд по нему сделают бесплатным для легковушек и платным для остальных категорий транспорта.

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