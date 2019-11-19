Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по строительству моста через реку Лена в районе Якутска. "Да, поручено представить предложения", – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что на сегодняшний день план организации строительства инфраструктуры сформирован. Также он заявил, что определен вариант прохождения трассы и проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Стоимость проекта оценили в 82,9 миллиарда рублей.

Предварительная дата завершения строительства – 2025 год. Предполагается, что проезд по нему сделают бесплатным для легковушек и платным для остальных категорий транспорта.



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