Спортивный комплекс, рассчитанный на подготовку будущих дзюдоистов, построили в столичном районе Свиблово. Объект уже сдан в эксплуатацию.

"Спорткомплекс предназначен для проведения спортивных, тренировочных, физкультурных и зрелищных мероприятий по дзюдо", – заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание построили по адресу: улица Седова, дом 12А, строение 1. Объект рассчитан на 80 человек, которые одновременно смогут заниматься в просторном зале с четырьмя коврами. Дополнительная опция комплекса – сборно-разборные трибуны (до 160 зрителей). Также в здании оборудовали тренажерный зал, технические и административно-бытовые помещения и медицинский блок.

"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ. На строительстве спорткомплекса на улице Седова проводился весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований с участием специалистов Центра экспертиз. Контроль велся на всех этапах производства работ", – подчеркнул Антосенко. Уточняется, что объект возвели за счет средств городского бюджета.

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